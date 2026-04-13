Nostalgia di Neres falso indolente di talento

Con la qualificazione in Champions League ormai assicurata e l’obiettivo di competere ai massimi livelli, il Napoli si prepara a focalizzarsi sul proprio settore giovanile e sui talenti brasiliani presenti in rosa. La recente eliminazione dall’Europa League e i risultati della stagione hanno portato a riflettere sulle possibilità di crescita dei giovani calciatori, in particolare di quelli che, come alcuni brasiliani, sono stati spesso considerati promettenti ma ancora in fase di sviluppo.

Nostalgia di Neres, falso indolente di talento Ora che la Champions è assicurata e l’illusione di raggiungere l’Inter svanita (e non certo per il pareggio di Parma), è bene che il Napoli si concentri sul futuro dei propri talenti, iniziando da quelli brasiliani. Il talento è accadimento improvviso, alieno alla durata, centrato in intensità. Come quello apparentemente sonnacchioso di David Neres, falso indolente, recalcitrante di fronte alla disciplina fintantoché non trova il metodo giusto e lo sposa, come nella Supercoppa di dicembre e allora spumeggia inarrestabile, beato di sé. David l’infante, eterno incompiuto che divora tutti i doni nell’arco di una stagione, il poeta del dribbling perpetuamente giovane che non svanisce dissipato dalle sue ispirazioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nostalgia di Neres falso indolente di talento Carlo Cecchi, quell’aria un po’ indolenteIl ricordo A un mese dalla scomparsa: le scelte innovative, le consonanze, le predilezioni. Leggi anche: Pagelle Lecce Inter: Thuram indolente, Mkhitaryan e Akanji le mosse vincenti dalla panchina!