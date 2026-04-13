Non sembravano ubriachi o alterati da droghe | omicidio di Massa le indagini sui cinque giovanissmi

A Massa, le indagini sull’omicidio di un giovane avviano a focalizzarsi sui cinque ragazzi coinvolti. Secondo le prime analisi, non risultano segni di alterazioni da alcol o droghe tra i sospettati, né sembrano aver subito un’aggressione fisica da parte di altri. Il procuratore capo ha affermato che il decesso non è stato causato da un singolo colpo, ma da altri fattori ancora da chiarire.

Massa, 13 aprile 2026 – “Non è stato solo un colpo a provocare il decesso”. Lo dichiara il procuratore capo di Massa, Piero Capizzoto. “Si nota dalle immagini che una volta andato a terra, prosegue l’azione energica contro Bongiorni” ha approfondito il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Alessandro Dominici. Si allarga la cerchia degli indagati: sono cinque gli identificati dai carabinieri per l’omicidio di Giacomo Bongiorni di 47 anni di Massa, morto sabato notte davanti al figlio di 11 anni. Due sono i maggiorenni sottoposti a fermo perché indiziati di “concorso in omicidio volontario”, Ionut Alexandru Miron, 23 anni, e Eduard Alin Carutasu di 19, entrambi di nazionalità rumena.🔗 Leggi su Lanazione.it

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