' Non mi avranno mai' In scena al Teatro AncheCinema di Bari

Lo spettacolo di stand-up comedy si terrà martedì 20 febbraio alle ore 20 al Teatro AncheCinema di Bari. La serata sarà presentata da Gennaro De Santis e Alberto Molonia, con la partecipazione di entrambi sul palco. L’evento è promosso da AncheCinema e Gennaro De Santis, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento e risate. La rappresentazione si inserisce nella programmazione del teatro per quella sera.

AncheCinema e Gennaro De Santis presentano lo spettacolo di stand up comedy???????????????!con Gennaro De Santis e Alberto Moloniamartedì???????? 2026 ore 20.30Teatro AncheCinema di BariUn uomo e il suo microfono, non serve altro.Gennaro De Santis torna sul palcoscenico dell’AncheCinema.🔗 Leggi su Baritoday.it Omaggio a Rino Gaetano al Teatro AncheCinema di BariE cantava le canzoni, omaggio a Rino Gaetano firmato da Alessandra Pizzi e prodotto da Ergo Sum, con Alessio Vassallo e la partecipazione di Lorenzo... Leggi anche: Bif&st e FuoriBif&st, 12 eventi della settimana al Teatro AncheCinema di Bari