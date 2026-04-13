Non investiremo altre risorse Rizzo avvisa e attacca Bandecchi

La famiglia Rizzo ha risposto alle dichiarazioni del sindaco Stefano Bandecchi, che nelle ultime settimane ha evidenziato un possibile rischio di fallimento per la squadra di calcio locale, coinvolgendo anche la Regione. La famiglia ha precisato di non voler investire ulteriori risorse nel club, sottolineando la sua posizione in modo deciso e diretto. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte nel mondo sportivo locale.

La famiglia Rizzo va al contrattacco, dopo che da giorni il sindaco Stefano Bandecchi ne fa il “bersaglio“, con la Regione, del rischio fallimento che volteggia sulle Fere. La famiglia Rizzo, che fa capo a Gian Luigi, proprietaria della Ternana calcio, spezza il lungo silenzio e fa sapere che dopo avere fatto un "ingente investimento nella prospettiva di un progetto impantanatosi (lo stadio clinica ndr), si è determinata a non immettere ulteriori risorse" nella società. "Al Sig. Bandecchi la responsabilità politica, sociale e imprenditoriale di ciò che sarà" la chiusura del comunicato nel quale si fornisce una ricostruzione dello scontro con il sindaco, ex proprietario della Ternana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Non investiremo altre risorse". Rizzo avvisa e attacca Bandecchi Ternana, Stefano Bandecchi: "I Rizzo mi vogliono dare la responsabilità della potenziale liquidazione della società. Si tratta di una pressione inaccettabile"In merito alla complessa situazione societaria della Ternana calcio, a seguito anche dell'incontro tra i proprietari del club rossoverde e alcuni... Scuole, palestre e la ciclovia. Liberate altre risorse per i lavoriNel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale sono state approvate, a maggioranza, due variazioni di bilancio dall’impatto non elevatissimo ma...