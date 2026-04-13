Non è il miglior Laurienté Matic perde la bacchetta

Durante la partita, Muric ha ottenuto un voto di 5,5. Nonostante sia stato battuto dalla distanza da Malinovskyi, si è distinto per alcune parate nel primo tempo contro Vitinha e un tentativo di Ekuban dai venti metri nel secondo, che ha deviato senza riuscire a bloccare. Laurienté non ha mostrato il suo miglior rendimento, mentre Matic ha perso la sua bacchetta durante l’incontro.

MURIC 5,5. Ancorchè battuto dalla distanza da Malinovskyi, è perfetto nell’opporsi a Vitinha e all’ucraino nel primo tempo, e ad un rimbalzo beffardo su conclusione dai venti metri di Ekuban nel secondo. Correva il minuto 76: di lì a poco l’indecisione fatale su Massias, che manda in fuga il Genoa. WALUKIEWICZ 6. Applicato ed efficace, regge l’urto di un Vitinha non banale nelle sue accelerazioni (22’ s.t. Coulibaly 5. Ok a destra, dove comincia la sua partita con buon piglio, naufraga a sinistra, dove incrocia un Messias non contendibile per un laterale, come lui, di spiccate caratteristiche offensive) IDZES 6. Mura Colombo già al 5’: per sorpassarlo, il Genoa deve girare l largo dall’area di rigore neroverde.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non è il miglior Laurienté. Matic perde la bacchetta Leggi anche: Moviola Sassuolo Inter: dubbi sul corner dello 0-1? Lauriente tradito dal fuorigioco e rosso a Matic. Il giudizio USC perde Chad Baker-Mazara, il miglior marcatore lascia il programmaWhat a bizarre ending to one of the wildest careers in recent college basketball history.