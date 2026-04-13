Noceto Cavo Gandiolo in sicurezza grazie alla Bonifica Parmense

La Bonifica Parmense sta per terminare il primo intervento di manutenzione straordinaria sul Cavo Gandiolo, situato nel territorio del Comune di Noceto. L’intervento riguarda lavori di adeguamento migliorativo della rete dei canali e si concentra sulla messa in sicurezza del cavo. L’intervento è stato realizzato in modo capillare e riguarda l’intera area, con l’obiettivo di migliorare la condizione della rete idrica locale.

La Bonifica Parmense sta per completare il primo, capillare intervento di manutenzione straordinaria sul Cavo Gandiolo, nel territorio del Comune di Noceto (PR), un’importante azione di messa in sicurezza che avviene nell’ambito dei lavori di adeguamento migliorativo della rete dei canali.🔗 Leggi su Parmatoday.it Fecci (Noceto), Mariani (Compiano) e Taccagni (Soragna) nel nuovo Cda della Bonifica ParmenseFecci, Mariani e Taccagni rappresenteranno i territori della pianura e della montagna ubicati all’interno del comprensorio gestito dal Consorzio. Bonifica Parmense, 3000 chilometri di sfalci per la sicurezza idraulica del territorioAnche per l’anno appena terminato si è concluso il servizio di sfalcio dei canali consortili nel territorio di pianura: la Bonifica Parmense, in...