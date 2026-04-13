No all' ospedale veterinario a prezzi agevolati Già realizzato da alcuni comuni Operazione per mero consenso politico

Dopo un lungo confronto in commissione, si è discusso sulla proposta di istituire un ospedale veterinario a prezzi ridotti, sostenuta da alcuni rappresentanti di centrodestra e civici. La questione ha suscitato divergenze tra le forze politiche, con confronti anche sui media e sui social network. Alla fine, è arrivato il momento di decidere se approvare o respingere l'iniziativa presentata dalla portavoce del centrodestra.

Dopo un'ampia discussione in commissione, botta e risposta tra maggioranza e opposizione sui media e l'inevitabile passaggio sui social, è arrivato il giorno del sì o del no definitivo alla richiesta della portavoce del centrodestra più civici, Margherita Scoccia, al progetto dell’Ospedale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Da Ecofor Service a cittadini e imprese energia green a prezzi agevolati Argomenti più discussi: Perugia, oltre 600 firme in pochi giorni per il presidio veterinario pubblico gratuito; Più di 1000 firme online per l’ospedale veterinario; Ambulatorio Veterinario H24, la richiesta si rafforza: oltre 3.200 firme per Avellino; Canile comunale, che caos. Cuccioli intossicati e non c’è il veterinario. Vale già il premio Puskas #SportMediaset - facebook.com facebook #Iran, Von der #Leyen: impatto guerra enorme, costa a #Ue già 22 miliardi x.com