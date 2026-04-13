No al trasferimento degli uffici al Sud è sciopero alla Menarini

Oggi, presso la sede della grande azienda farmaceutica a Bologna, si è svolto uno sciopero proclamato dai rappresentanti sindacali di Fiom, Uilm e Fim. La protesta, iniziata questa mattina, ha coinvolto i lavoratori che si sono riuniti in un presidio dalle 11:30 alle 12:30 per manifestare contro il trasferimento degli uffici al Sud. La tensione tra le parti è palpabile, con i lavoratori che chiedono di mantenere le sedi attuali.