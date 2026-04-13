No al trasferimento degli uffici al Sud è sciopero alla Menarini
Oggi, presso la sede della grande azienda farmaceutica a Bologna, si è svolto uno sciopero proclamato dai rappresentanti sindacali di Fiom, Uilm e Fim. La protesta, iniziata questa mattina, ha coinvolto i lavoratori che si sono riuniti in un presidio dalle 11:30 alle 12:30 per manifestare contro il trasferimento degli uffici al Sud. La tensione tra le parti è palpabile, con i lavoratori che chiedono di mantenere le sedi attuali.
Clima teso ai cancelli della Menarini di Bologna. Le rappresentane sindacali e e sigle, Fiom, Uilm e Fim, hanno proclamato uno sciopero per la giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, con un presidio fissato dalle 11:30 alle 12:30. La scintilla che ha innescato la mobilitazione è la notifica di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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