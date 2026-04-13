Nino D’Angelo al PalaSele | Questo abbraccio è mio da 50 anni

Sabato 11 aprile, il pubblico ha accolto con una standing ovation Nino D’Angelo al PalaSele, durante il suo concerto “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026”. L’artista ha condiviso con gli spettatori un momento di affetto, sottolineando che un abbraccio che ha dato in passato rappresenta per lui un legame di quarant’anni. La serata si è svolta con entusiasmo e partecipazione.

Standing ovation già dai primi istanti per Nino D’Angelo, protagonista sabato 11 aprile al PalaSele con il suo “I miei meravigliosi anni ’80. bis! – Palasport tour 2026”. Un ritorno attesissimo e accolto da un pubblico in delirio. Appena salito sul palco, il cantautore napoletano è stato travolto dall’affetto del pubblico: una standing ovation lunga e intensa, alla quale ha risposto inginocchiandosi e inchinandosi, in un gesto carico di gratitudine e rispetto per tutto quello che “il suo pubblico” gli ha donato negli anni. Una festa condivisa in cui il pubblico – composto da almeno tre generazioni – è diventato il protagonista assoluto della serata.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Nino D’Angelo al PalaSele: “Questo abbraccio è mio da 50 anni” Blitz al concerto di Nino D'Angelo al Palasele: pioggia di sanzioni e DaspoBlitz della Polizia Municipale al concerto di Nino D’Angelo, sabato sera, al Palasele: gli agenti di Eboli sono entrati in azione per contrastare... Nino D’Angelo in Sicilia: un tour unico per 50 anni di musicaIl cantautore Nino D’Angelo porterà il suo nuovo tour estivo in Sicilia nel mese di agosto, celebrando un traguardo fondamentale della sua carriera...