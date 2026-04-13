Niente doccia da giorni Grande Fratello Vip scoppia il caso igiene | I piedi neri le lenzuola…

Nelle ultime ore, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si è sollevato un caso riguardante l’igiene personale dei concorrenti. Si parla di giorni senza doccia, piedi neri e lenzuola sporche. La questione ha attirato l’attenzione di alcuni partecipanti e ha generato discussioni tra i coinquilini. La situazione ha suscitato attenzione anche tra i telespettatori che seguono con interesse gli sviluppi del reality.

Scoppia un nuovo caso nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore si è acceso un campanello di allarme su un tema molto particolare: l’igiene personale. Un argomento che nella storia del reality show di Canale 5 ha offerto spesso momenti di vero trash. Al centro della discussione è finito in particolare il comportamento di uno dei concorrenti, aspramente criticato da alcune coinquiline. A sollevare la questione sono state Adriana Volpe e Paola Caruso, che durante una conversazione in disparte si sono lasciate andare a commenti molto diretti. Caruso ha detto: “Mo c’è chi la doccia non se la fa da giorni e chi va a letto coi piedi neri che fa veramente schifo”, mentre Volpe ascoltava.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Grande Fratello Vip, scoppia già il caso ‘primo ritiro’. A pochi giorni dall’inizio: corsa per farla restareMancano pochi giorni all’inizio del Grande Fratello Vip 2026, ma il reality show è già al centro delle prime tensioni. Grande Fratello Vip, quel gesto e scoppia il caso: “Le sue mutande, vergogna…”Una notte di Pasqua decisamente fuori dagli schemi quella vissuta nella Casa del Grande Fratello Vip, dove una situazione nata quasi per gioco si è... GRANDE FRATELLO SHOCK! “IN CAMERA DA LETTO SI SONO…” FAN SCONVOLTI!