Niente doccia da giorni Grande Fratello Vip scoppia il caso igiene | I piedi neri le lenzuola…
Nelle ultime ore, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si è sollevato un caso riguardante l’igiene personale dei concorrenti. Si parla di giorni senza doccia, piedi neri e lenzuola sporche. La questione ha attirato l’attenzione di alcuni partecipanti e ha generato discussioni tra i coinquilini. La situazione ha suscitato attenzione anche tra i telespettatori che seguono con interesse gli sviluppi del reality.
Scoppia un nuovo caso nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore si è acceso un campanello di allarme su un tema molto particolare: l’igiene personale. Un argomento che nella storia del reality show di Canale 5 ha offerto spesso momenti di vero trash. Al centro della discussione è finito in particolare il comportamento di uno dei concorrenti, aspramente criticato da alcune coinquiline. A sollevare la questione sono state Adriana Volpe e Paola Caruso, che durante una conversazione in disparte si sono lasciate andare a commenti molto diretti. Caruso ha detto: “Mo c’è chi la doccia non se la fa da giorni e chi va a letto coi piedi neri che fa veramente schifo”, mentre Volpe ascoltava.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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