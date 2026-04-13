Nella Casa del Grande Fratello Vip si è scatenato un dibattito acceso riguardo all’igiene personale di uno dei concorrenti. Secondo alcune fonti, l’ospite avrebbe trascorso diversi giorni senza fare la doccia, rimanendo a letto. Sono stati mostrati video e immagini che evidenziano piedi neri e lenzuola considerate da alcuni da bruciare. La vicenda ha suscitato reazioni tra gli altri partecipanti e sui social.

Nuova polemica nella Casa del Grande Fratello Vip: nelle ultime ore è esploso un acceso dibattito sull’ igiene personale di uno dei concorrenti. Un tema che, nella storia del reality di Canale 5, ha spesso innescato discussioni roventi e momenti sopra le righe. Stavolta, però, a far scattare l’allarme sono state alcune coinquiline, con parole durissime. Al centro del caso ci sono Adriana Volpe e Paola Caruso, che in una conversazione lontano dagli altri si sono lasciate andare a commenti molto diretti. Caruso ha detto: “Mo c’è chi la doccia non se la fa da giorni e chi va a letto coi piedi neri che fa veramente schifo”, mentre Volpe ascoltava.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Niente doccia da giorni, a letto così: uno schifo”. Choc al GF Vip, allarme igiene: “Piedi neri, le sue lenzuola da bruciare” (VIDEO)

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