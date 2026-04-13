Nibbiano&Valtidone vola in Serie D | traguardo storico per i biancazzurri

Il Nibbiano&Valtidone ha ottenuto la promozione in Serie D con tre turni di anticipo rispetto alla fine del campionato. La squadra biancazzurra ha raggiunto un risultato che rappresenta un momento importante per il club, che non aveva mai raggiunto questa categoria prima d’ora. La promozione è stata ufficializzata dopo una serie di risultati favorevoli nelle ultime partite.

Il Nibbiano&Valtidone ha conquistato la promozione in Serie D con ben tre giornate di anticipo, segnando un traguardo storico per il sodalizio piacentino. La vittoria ottenuta domenica 12 aprile sul campo della Campagnola, conclusasi con il netto 1-0 a favore dei biancazzurri, ha sancito la vetta della classifica dell’Eccellenza Girone A, rendendo matematicamente impossibile il recupero da parte della Vianese, che nella stessa giornata è stata sconfitta dalla Bobbiese per 1-2. Un riscatto sportivo che affonda le radici nella storia locale. Il successo odierno non rappresenta solo un risultato sportivo, ma il compimento di un percorso identitario iniziato nel 2016.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nibbiano&Valtidone vola in Serie D: traguardo storico per i biancazzurri Ars et Labor, la Coppa Italia va al Nibbiano & Valtidone che si impone 1-0 grazie alle rete di GrassoSecondo tempo deludente per la squadra di Parlato, che incassa una sconfitta pesante al suo esordio sulla panchina biancazzurra L’Ars et Labor perde... Coppa Italia Eccellenza: Narnese sconfitta a domicilio. I romagnoli del Nibbiano Valtidone i prossimi avversari. Squillo di Bardeggia e la K Sport vola ai quarti di finaleNARNESE 0 K SPORT MONTECCHIO GALLO 1 NARNESE (4-3-3): Bracaj, Perugini (38’st Rossi L.