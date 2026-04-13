Nella giornata di domenica 13 aprile 2026, molte squadre piacentine sono impegnate in partite decisive che potrebbero determinare il loro futuro sportivo. Tra queste, una formazione si trova a un passo dal promozione in Serie D, mentre altre competono in incontri chiave di Eccellenza e Promozione. Le sfide di oggi rappresentano un momento cruciale per tutte le realtà coinvolte, con alcune già vicine alla conquista dei rispettivi obiettivi.

Il destino sportivo di diverse realtà piacentine si gioca oggi, domenica 13 aprile 2026, tra l’imminente esultanza per un salto di categoria e duelli serrati che coinvolgono le categorie Eccellenza e Promozione. Mentre il Nibbiano&Valtidone è a un passo dal consolidare una promozione storica in Serie D, la lotta per il primato nel girone A di Promozione vede il Gotico Garibaldina e la Castellana Fontana distanziate da una minima differenza di punti. L’ascesa del Nibbiano: un traguardo a un passo dalla matematica certezza. La squadra guidata da Rastelli sta per scrivere una pagina fondamentale della propria storia calcistica. Il Nibbiano&Valtidone deve raccogliere soltanto due punti per sancire ufficialmente la promozione nella categoria superiore, la Serie D.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nibbiano a un passo dalla Serie D: festa imminente per il salto

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