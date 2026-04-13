Nhrg corso gratuito per addetto ufficio stampa

Nhrg srl, agenzia per il lavoro, ha annunciato l’organizzazione di un corso gratuito rivolto a coloro che vogliono specializzarsi come addetti all’ufficio stampa. Il corso è finanziato dal fondo Forma e si rivolge a persone interessate a migliorare le proprie competenze nel settore della comunicazione. La partecipazione è aperta a chi desidera acquisire competenze specifiche nel campo delle relazioni con i media.

(Adnkronos) – Nhrg srl, agenzia per il lavoro, promuove un corso di formazione gratuito, finanziato dal fondo Forma.Temp, finalizzato alla formazione della figura di addetto ufficio stampa-esperto in comunicazione aziendale e all’inserimento lavorativo dei candidati più meritevoli presso aziende clienti. Il corso è rivolto a candidati per missioni di lavoro in somministrazione, occupati e disoccupati,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Alfea cinematografica partner di un corso di formazione gratuito per addetto alla comunicazioneAl via un nuovo corso gratuito per addetto alla comunicazione, alla promozione di servizi e prodotti di una struttura pubblica o privata e alla...