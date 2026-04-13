Nexture, gruppo internazionale specializzato nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità, ha recentemente acquisito Sipral Padana. La società, controllata da una società di investimento indipendente affiliata a Investindustrial VII L., si concentra sulla creazione di soluzioni alimentari innovative e a valore aggiunto. Questa operazione segna una crescita significativa nel settore alimentare per Nexture, che continua a espandersi attraverso acquisizioni strategiche.

Nexture è un gruppo globale specializzato nello sviluppo e nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità e di soluzioni a valore aggiunto, detenuto da una società d’investimento gestita in modo indipendente e affiliata a Investindustrial VII L.P.. Recentemente l’azienda ha firmato un accordo per l’acquisizione di Sipral Padana, gruppo italiano specializzato nella produzione di ingredienti semilavorati a valore aggiunto per l’industria del food & beverage. "Integrando le competenze di Sipral – dice Gabriele Del Torchio, presidente esecutivo di Nexture – negli ingredienti a valore aggiunto con la nostra presenza sui mercati globali, non solo ampliamo il nostro portafoglio prodotti, ma rafforziamo anche la nostra capacità di offrire competenze e soluzioni specializzate in diversi canali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nexture acquista. Sipral Padana e cresce nell’alimentare

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