Neve improvvisa sulle Apuane | tre ventenni salvati dopo lo smarrimento

Nella serata di ieri, 12 aprile, tre giovani di circa vent'anni sono stati recuperati dalle squadre di soccorso dopo essersi persi nelle aree montane vicino al rifugio Orto di Donna. La neve improvvisa ha reso difficile la loro posizione, ma sono stati trovati e tratti in salvo poco dopo. Le operazioni di recupero sono durate diverse ore e sono state coordinate dalle autorità locali.

Tre ventenni sono stati messi in salvo nella serata di ieri, 12 aprile, dopo essersi smarriti nelle zone montane vicino al rifugio Orto di Donna. Il gruppo, composto da tre ragazzi di 23 anni, ha affrontato un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle Alpi Apuane, nel territorio di Minucciano, dove una caduta di neve imprevista a metà aprile ha causato la perdita dell’orientamento dei giovani escursionisti. L’intervento coordinato tra i soccorsi e il recupero dei disorientati. Le operazioni di ricerca sono state avviate subito dopo la richiesta d’aiuto avanzata dai tre ragazzi, che si trovavano a circa 1.500 metri di quota.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neve improvvisa sulle Apuane: tre ventenni salvati dopo lo smarrimento Tantissima neve in quota, sulle cime delle Apuane un weekend di ciaspolateGarfagnana, 24 gennaio 2026 – É un fine settimana intenso, quello a disposizione degli appassionati di montagna, con tanto di ciliegina sulla torta... Leggi anche: Maltempo, hotel sotto tre metri di neve in Abruzzo: interviene l’Esercito, salvati in 11