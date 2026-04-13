Nessuna traccia delle gare il Pd | L’amministrazione con la testa sotto la sabbia

A Sarzana, il Partito Democratico denuncia che non ci sono prove di gare pubbliche per le concessioni demaniali e critica l’amministrazione comunale, accusandola di ignorare la situazione. La discussione riguarda la condizione del litorale cittadino, che si trova in uno stato di incertezza senza procedure trasparenti. La questione è stata sollevata il 13 aprile 2026, lasciando aperto il dibattito sulla gestione delle aree demaniali e sulle modalità di assegnazione delle concessioni.

Sarzana, 13 aprile 2026 – “ Concessioni demaniali: la città e il suo litorale sono condannati a vivere nel limbo?”. Lo chiede il il Pd, sottolineando che “sono passati più di due mesi dalla sentenza con cui il Tar dichiarava illegittima la deliberazione di giunta 298 del 28 dicembre 2023, ordinando di indire al più presto gare pubbliche per l’assegnazione delle aree demaniali in concessione e di concludere le procedure entro maggio e giugno “al fine di consentire l’assegnazione delle concessioni ai nuovi assegnatari in tempo per la stagione turistica 2026”, anche perché le concessioni in essere, oggetto di proroga generalizzata, sono divenute inefficaci.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nessuna traccia delle gare, il Pd: “L’amministrazione con la testa sotto la sabbia” Caso Lukaku, Auriemma avanza un sospetto: “Non mettiamo la testa sotto alla sabbia…”Lukaku sceglie di allenarsi autonomamente in Belgio dopo il rientro dalla nazionale: il belga non è tornato a Castel Volturno e la questione... Nessuna traccia dell'escursionista milanese disperso sotto una valanga di neve a MadesimoDi lui non si hanno più notizie da domenica, quando è stato travolto da una valanga di neve mentre si trovava quota 2.