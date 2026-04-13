Stefano Corti è stato ospite a Verissimo, dove ha parlato della sua separazione da Bianca Atzei. Ha dichiarato che il dolore legato alla rottura è ancora presente, ma si mostra fiducioso che con il tempo le cose miglioreranno. Durante l'intervista, ha anche negato qualsiasi accusa di tradimento, sottolineando la sincerità delle sue parole. La conversazione si è concentrata principalmente sul suo stato d’animo e sui sentimenti legati alla separazione.

I l dolore per la separazione da Bianca Atzei è ancora grande, ma Stefano Corti è certo che le cose miglioreranno. È stato lui stesso a raccontare il suo stato d’animo in questo particolare momento, ospite di Verissimo. Bianca Atzei, il figlio Noa sale sul palco durante il concerto e la fa commuovere X Leggi anche › Bianca Atzei e Stefano Corti, la lettera social al figlio per il primo compleanno Stefano Corti e Bianca Atzei, un periodo di cambiamento. «Il tempo guarisce un po’ tutte le ferite. Oggi meglio di cinque mesi fa, domani andrà meglio di oggi» le parole del conduttore. «Non è ancora passata. Quando poi ci sono dei bambini in mezzo, il dispiacere rimane perché quando uno decide di mettere su famiglia mette su la famiglia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "Nessun tradimento": Stefano Corti si mette a nudo a Verissimo

Stefano Corti a Verissimo, la vita dopo Bianca Atzei: “Il vero motivo dell’addio”Dopo aver chiacchierato con Bianca Atzei, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo studio anche Stefano Corti.

Chi è Gabriele Corti, il figlio di Stefano Corti: età, vita privata e la storia del loro rapportoIl nome di Stefano Corti, volto amatissimo de Le Iene, è spesso associato alla sua ironia tagliente e al suo stile inconfondibile.