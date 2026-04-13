Nessun rigore di Bonny su Paz in Como-Inter Di Canio | Errore VAR significa non capire di calcio

Durante il match tra Como e Inter, l’arbitro ha assegnato un rigore ai padroni di casa nel finale, ma la decisione si basa su un intervento del VAR che ha valutato un fallo di Bonny su Paz. Tuttavia, le immagini mostrano che l’intervento non è stato falloso, portando a un errore evidente nella valutazione. La decisione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, con alcuni commentatori che hanno criticato l’uso del VAR in quella circostanza.

Sul finale di Como-Inter per i lariani viene dato a favore un rigore che però nasce da una decisione errata da parte del VAR: Massa fischia fallo di Bonny su Paz, ma non c'è. Al monitor viene confermato il penalty quando, per protocollo, sarebbe potuto essere revocato. Di Canio: "Io avrei dato fallo al contrario".🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Como-Inter, fallo di Bonny su Nico Paz: giusto rigore per Fabregas? “Il rigore su Vergara in Genoa-Napoli non c’era”: l’AIA ammette l’errore, la spiegazione a Open VARDino Tommasi, componente CAN, spiega in diretta tv cosa è successo in occasione dei due episodi da moviola più discussi capitati durante Genoa-Napoli...