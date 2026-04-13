È stato pubblicato il nuovo libro del Dott. Bravaccino, intitolato “Nella morsa delle apparenze”. L’opera esplora come uno studio medico possa essere anche un ambiente in cui si ascoltano le storie dei pazienti, portando a sviluppi sorprendenti. Il testo si concentra su situazioni concrete vissute all’interno di ambienti sanitari e mette in luce il ruolo dell’ascolto nel rapporto tra medici e pazienti.

Quando uno studio medico diventa anche un luogo di ascolto, le storie possono prendere una direzione inaspettata. È accaduto nello studio di nutrizione del dottor Costantino Bravaccino, professionista e imprenditore campano attivo da anni nel campo della salute, della prevenzione e dell’educazione alimentare. Tra una visita e l’altra, emergono confidenze, vissuti, fragilità. Ed è proprio da uno di questi racconti, quello di un paziente, che nasce l’ispirazione per un romanzo intenso e carico di tensione. Bravaccino, da sempre appassionato di lettura e scrittura, con una costante attenzione anche ai meccanismi delle relazioni umane e dell’immagine pubblica, decide di trasformare quella storia in narrazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “Nella morsa delle apparenze”: il libro del Dott. Bravaccino

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