Nel mondo di un noto golfista, due volte vincitore del Masters, si parla di un atleta che si trova al massimo della sua carriera. Durante un'intervista, ha dichiarato che non è necessario essere perfetti per ottenere buoni risultati. La sua esperienza dimostra che la costanza e la determinazione possono compensare eventuali imperfezioni nel gioco. La sua carriera si distingue per successi e continuità, anche senza raggiungere la perfezione assoluta.

Benvenuti nel mondo di Rory McIlroy. Per capire chi sia davvero l’uomo che domenica ha vinto per la seconda volta il Masters di Augusta, bisogna ascoltarlo. Una delle innegabili doti è la sincerità, quindi ogni parola che pronuncia è un indizio per comprenderlo, una chiave per entrare nel suo mondo. Possiamo cominciare con una frase che ha detto venerdì sera, dopo un giro record che gli aveva dato un vantaggio enorme che sembrava incolmabile – e che invece 24 ore dopo era completamente sparito – quando si è presentato davanti ai giornalisti. Felice, rilassato, soddisfatto. Per due giorni aveva giocato insieme a Mason Howell, un ragazzino di...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nel mondo di McIlroy, il fuoriclasse imperfetto due volte re del Masters

Rory McIlroy prende il largo al termine del secondo round del Masters di AugustaI migliori golfisti del panorama internazionale continuano a dare spettacolo nel primo Major stagionale.

Golf, Rory McIlroy prende il largo al termine del secondo round del Masters di AugustaI migliori golfisti del panorama internazionale continuano a dare spettacolo nel primo Major stagionale.