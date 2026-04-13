Nel boschetto a Monza è tornata la luce ma anche altre vie torneranno a brillare
Nel boschetto di Monza, la luce è tornata a splendere dopo un intervento atteso dai residenti. Il luogo, ricco di valore storico e naturale, era stato spesso oggetto di discussioni a causa del degrado e della scarsa illuminazione. Ora, con il ripristino dell’illuminazione, si spera che anche altre zone della zona possano beneficiare di interventi simili per migliorare la sicurezza e la fruibilità pubblica.
Era un intervento che i residenti attendevano da tempo. In un luogo carico di significato ma, purtroppo, spesso al centro delle polemiche per lo stato di degrado che per lungo tempo lo ha caratterizzato, complice anche la mancanza di una giusta illuminazione. Ora però tutto cambia. Nei giorni.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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