Nel boschetto a Monza è tornata la luce ma anche altre vie torneranno a brillare

Nel boschetto di Monza, la luce è tornata a splendere dopo un intervento atteso dai residenti. Il luogo, ricco di valore storico e naturale, era stato spesso oggetto di discussioni a causa del degrado e della scarsa illuminazione. Ora, con il ripristino dell’illuminazione, si spera che anche altre zone della zona possano beneficiare di interventi simili per migliorare la sicurezza e la fruibilità pubblica.