Nel 2025 la popolazione italiana non è diminuita grazie all’immigrazione

Nel 2025, per la prima volta in dodici anni, la popolazione italiana non è diminuita grazie all’immigrazione. I dati ufficiali indicano che il saldo naturale negativo è stato compensato dall’afflusso di stranieri, mantenendo stabile il numero totale di abitanti. La questione non è stata oggetto di dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità politiche, né sono state fornite spiegazioni pubbliche sul fenomeno.

Dopo 12 anni di declino costante, per la prima volta la popolazione in Italia non è diminuita. Lo ha calcolato l’Istat, l’istituto nazionale di statistica, in un rapporto pubblicato a fine marzo in cui si dice che il numero delle persone residenti in Italia al 1° gennaio del 2026, cioè 58.943 milioni, è praticamente identico a quello del 2025. E il motivo sono le persone immigrate che hanno continuato a stabilirsi in Italia, compensando così – almeno temporaneamente – il calo demografico. I dati dell’Istat sono ancora provvisori – diventeranno definitivi quando sarà pubblicato il censimento permanente della popolazione relativo sempre al 2025 – ma danno comunque una ricostruzione esaustiva degli indicatori demografici più importanti.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Nel 2025 la popolazione italiana non è diminuita, grazie all’immigrazione Popolazione, nel Piacentino numero di residenti stabile per l’incidenza dell’immigrazioneL’analisi demografica nel rapporto sulla coesione sociale della Camera di Commercio dell’Emilia: in 17 anni quasi raddoppiato il numero di persone... Più morti che nati nel Viterbese, la popolazione cresce solo grazie agli stranieriIl bilancio Istat dei primi undici mesi del 2025 conferma il record negativo di natalità, compensato solo dai nuovi residenti dall'estero ????I dati...