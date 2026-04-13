Nei prossimi tre mesi in Puglia sono previsti circa 125mila nuovi posti di lavoro, secondo le stime. Tuttavia, il 40% di queste opportunità non trova ancora un occupato. Aprile si conferma il mese più attivo per la ricerca di lavoro, in particolare per le aziende di settori come ristorazione e turismo, che assumono in modo consistente in questo periodo dell’anno.

Aprile è, come ogni anno, il mese più propizio per chi cerca un lavoro. Le aziende – soprattutto quelle di settori nevralgici come ristorazione e turismo – si apprestano a formare le squadre per affrontare l'alta stagione, così il numero di opportunità cresce. Il bollettino trimestrale Excelsior sulle previsioni occupazionali, pubblicato da Unioncamere in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riflette proprio questo fermento. A livello nazionale, le imprese prevedono di attivare ad aprile 500mila contratti, mentre per il trimestre aprile-giugno le previsioni raggiungono circa 1,67 milioni di ingressi. Dal punto di vista territoriale, le maggiori opportunità di lavoro si concentrano nel Sud e nelle Isole, dove le imprese prevedono circa 160mila entrate nel mese e 552mila nel trimestre.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Nei prossimi tre mesi 125mila nuovi lavoratori in Puglia. Ma il 40% non si trova

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