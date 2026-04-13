Negozi in difficoltà a Rimini | crollo del commercio al dettaglio In crisi abbigliamento e tabaccherie
A Rimini, il settore del commercio al dettaglio mostra segni di difficoltà, con un calo nelle attività di abbigliamento e tabaccherie. I dati indicano una contrazione generale nel numero di negozi aperti e nelle vendite rispetto agli anni precedenti. Questa situazione coinvolge diverse zone della provincia, evidenziando una tendenza negativa nel settore commerciale locale.
Il settore del commercio in provincia di Rimini conferma il proprio peso sull’economia locale, ma registra segnali di contrazione. Al 31 dicembre 2025 le imprese attive sono 8.047, pari al 23,3% del totale, in calo del 2,8% rispetto all’anno precedente. La flessione riguarda soprattutto il.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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