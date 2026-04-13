Nella notte dello 12 aprile si sono conclusi gli incontri della regular season NBA 2025-2026, con tutte le squadre scese in campo prima dell’avvio dei play-in e dei playoff. Tra i risultati principali, tre formazioni hanno ottenuto vittorie in trasferta: Nuggets, Suns e Pistons. I Lakers e i Celtics hanno invece portato a casa i loro successi casalinghi, chiudendo questa fase con diverse affermazioni.

Ultima grande notte di regular season per la NBA 2025-2026, con tutte le trenta franchigie in campo prima di iniziare i play-in e soprattutto i playoff nei prossimi giorni: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Successo casalingo dei Boston Celtics (56-26) sugli Orlando Magic (45-37) per 113-108 con 30 punti di Baylor Scheierman e 27 punti e 12 rimbalzi di Luka Garza – per i Magic tripla doppia di Paolo Banchero (23 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) e 23 punti di Jalen Suggs. Blitz esterno dei Charlotte Hornets (44-38) sui New York Knicks (53-29) per 96-110 con 19 punti equamente divisi tra LaMelo Ball, Brandon Miller e Coby White – 21 punti di Miles McBride e 16 di Josè Alvarado tra le fila dei Knicks.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (12 aprile): vittorie esterne di Nuggets, Suns e Pistons. Successi anche per Lakers e Celtics

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