Nasce la Uil Fp Campania | Vincenzo Torino eletto segretario generale

Oggi si è concluso il primo congresso regionale della Uil Fp Napoli e Campania, che si è tenuto presso il Grand Hotel Serapide di Pozzuoli. Al termine della riunione, è stato annunciato ufficialmente il nome del nuovo segretario generale. La nomina segue la fusione tra le due strutture sindacali Uil Fpl e Uil Pa, creando così una nuova organizzazione regionale.

Vincenzo Torino è il segretario generale della neonata Uil Fp Napoli e Campania. La nomina è arrivata oggi al termine del primo congresso regionale, svoltosi al Grand Hotel Serapide di Pozzuoli, che ha sancito la fusione ufficiale tra la Uil Fpl e la Uil Pa. Il nuovo soggetto sindacale nasce con.🔗 Leggi su Salernotoday.it Nasce la UIL FP Frosinone: Maurizio Palombi eletto Segretario Generale al primo congresso provincialeUnificazione storica tra UIL PA e UIL FPL: nuova categoria per rafforzare la rappresentanza dei lavoratori pubblici e affrontare le sfide del settore... Leggi anche: Vincenzo Torino è il segretario generale Uil Funzione Pubblica di Napoli e Campania