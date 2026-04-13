Napoli slitta ulteriormente il rientro di Lukaku

Romelu Lukaku rimane in Belgio per continuare le cure a causa di un’infiammazione all’anca. La sua partecipazione alle prossime partite del Napoli è a rischio, poiché il giocatore ha deciso di non tornare in Italia finché il problema non sarà risolto. La società ha comunicato che il rientro di Lukaku sarà posticipato rispetto ai piani iniziali. La situazione viene monitorata dallo staff medico del club.

Nonostante la convocazione del Napoli per la ripresa delle attività, l’attaccante non ha raggiunto il gruppo, preferendo continuare il lavoro di recupero in autonomia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il rientro in Italia sarebbe previsto per l’inizio della prossima settimana. Nel frattempo, Lukaku prosegue con il programma individuale nel suo Paese, con l’obiettivo di ritrovare la migliore condizione nel più breve tempo possibile. Rai – Il Napoli continua a puntare Darmian. Su Vrsaljko anche Inter e Roma Il Pipita torna a fare gol e si scaglia contro Tutto Sport! Leggete cosa ha detto Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, slitta ulteriormente il rientro di Lukaku Leggi anche: Lukaku, slitta ancora il rientro: nuova data per il Napoli Leggi anche: Lukaku, multa in arrivo: il rientro slitta ancora Il Napoli vince a Verona grazie alla rete all'ultimo secondo di Romelu Lukaku