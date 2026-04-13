Il Napoli ha deciso di non procedere con l'acquisto di Exequiel Zeballos, dopo che il Boca Juniors ha richiesto circa 15 milioni di euro. La societa azzurra ha respinto questa offerta, ritenendo che il talento argentino possa diventare svincolato a breve. La trattativa si è dunque interrotta, lasciando in sospeso la possibilità di un trasferimento futuro.

Exequiel Zeballos sfuma dal mercato azzurro: il Boca Juniors chiede circa 15 milioni, cifra che il Napoli rifiuta categoricamente considerando lo svincolo imminente del talento argentino. Zeballos e il Boca: richiesta economica che blocca tutto. La trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per portare Zeballos in Italia ha subito una brusca frenata. Secondo quanto riferisce Kiss Kiss, il club argentino pretende una somma importante che De Laurentiis non intende riconoscere. Il motivo della resistenza azzurra è semplice: il calciatore si svincola a breve, rendendo quella richiesta economica del tutto spropositata. Giovanni Manna aveva già comunicato al rappresentante dell’esterno offensivo l’esistenza di un’offerta formale, ma lo stallo negoziale ha bloccato tutto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, sfuma un colpo? La richiesta blocca tutto

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