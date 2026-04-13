Napoli – Secondigliano | 17 cardellini in gabbia Denunciato un 73enne

Un uomo di 73 anni è stato denunciato a Napoli per aver detenuto illegalmente 17 cardellini in gabbia sul suo balcone. Gli uccelli sono stati sequestrati e affidati a un centro specializzato. L’intervento è stato effettuato dalle forze dell’ordine che hanno riscontrato la violazione delle norme sulla tutela degli animali. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse.

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