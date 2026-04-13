Napoli museale anche stavolta Alisson dalla panchina Corbo

Nel Napoli, anche in questa occasione, il portiere titolare è rimasto in panchina. La situazione ha attirato l’attenzione di un giornalista che ha scritto di due punti mancati e di una situazione definita “museale”. La partita ha visto il portiere principale non scendere in campo, sollevando interrogativi sulla scelta tecnica. La cronaca descrive il comportamento della squadra e le decisioni dell’allenatore senza commenti o giudizi.

Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive di due punti persi e di Napoli museale. E anche che Conte aveva la squadra più attrezzata del suo biennio napoletano. Ecco un paio di stralci del suo articolo: Nel giro di poche ore, pomeriggio e sera, prima vede l’Inter più vicina e raggiungibile, poi più lontana e inafferrabile, per finalmente convincersi che a sei partite dalla fine non può mica spegnere il motore e mandare già in disarmo la squadra più sfortunata ma anche più attrezzata che Conte abbia avuto nel suo biennio. Se l’è cercata anche il Napoli. A quale santo deve raccomandarsi Alisson Santos? Arriva dalla panchina anche stavolta, purtroppo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli museale, anche stavolta Alisson dalla panchina (Corbo) Leggi anche: Repubblica: “Napoli, Hojlund recupera sarà titolare contro il Parma. Alisson parte dalla panchina” Parma-Napoli: per Alisson Santos sarà di nuovo panchinaPer Alisson Santos, esterno azzurro, ancora partenza dalla panchina nella trasferta del Napoli contro il Parma.