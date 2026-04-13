Napoli malore alla stazione della metro del Vomero | muore noto architetto

Nella mattinata di ieri, a Napoli, un uomo di nome Silvio Frigerio, noto architetto locale, è deceduto all’interno della metropolitana Linea 1 presso la stazione del Vomero. La sua morte è avvenuta a causa di un malore improvviso mentre si trovava sulla piattaforma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Dramma nella mattinata di ieri a Napoli, dove un uomo, Silvio Frigerio, noto archittetto napoletano, ha perso la vita all’interno della metropolitana Linea 1. L’episodio si è verificato intorno alle 9 presso la stazione Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe sentito male mentre si trovava sulla banchina in attesa del convoglio, accasciandosi improvvisamente davanti ad altri passeggeri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. L’accaduto ha comportato la sospensione del servizio nella stazione, rimasta chiusa per oltre due ore per permettere i soccorsi e le verifiche del caso, con ripercussioni sulla circolazione della linea.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, malore alla stazione della metro del Vomero: muore noto architetto Malore improvviso mentre è alla guida: muore noto imprenditore della Costiera AmalfitanaDramma nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio, a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un imprenditore di 60 anni, identificato con le iniziali G. Schianto in moto a Diani Beach, noto architetto riminese muore in Kenya il giorno di PasquaL’architetto riminese Giovanni Quadrelli, 63 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto a Pasqua a Diani Beach, in Kenya, dove viveva da anni.