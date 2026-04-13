Napoli le scuse di Juan Jesus dopo Parma | parole da brividi

Dopo il pareggio tra Napoli e Parma, il difensore Juan Jesus ha pubblicamente ammesso di aver commesso un errore durante la partita, che ha consentito a un avversario di segnare dopo appena un minuto. Le sue parole sono state pronunciate in modo diretto e sincero, riconoscendo le difficoltà vissute nel corso del match e il suo ruolo nel risultato finale. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-1.

Juan Jesus riconosce le difficoltà affrontate nella sfida pareggiata 1-1 tra Napoli e Parma al Tardini: l’errore del difensore brasiliano ha permesso a Strefezza di segnare dopo soli 60 secondi. Il centrale azzurro non ha cercato scusanti dopo la prestazione sottotono. Su Instagram ha pubblicato un messaggio diretto: “Il calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Ieri non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità”. Una presa di posizione netta che contrasta con il nervosismo mostrato in campo, dove ha litigato più volte con i compagni. Juan Jesus e la stagione complessiva: il contesto della caduta. L’errore al Tardini rappresenta un’eccezione in una stagione che il difensore ritiene tra le migliori della sua carriera.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Parma-Napoli 1-1, le pagelle: Strefezza (7) decisivo, Alisson (6,5) cambia la sfida, McTominay (6,5) non basta, Juan Jesus (4,5)Il Napoli non va oltre il pari contro il Parma al Tardini: la gara finisce con il risultato di 1-1. Leggi anche: Juve-Napoli, le pagelle: Locatelli, serata da Oscar: 8. Notte fonda per Juan Jesus, 4