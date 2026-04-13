Napoli la rimonta si ferma a Parma | scudetto più lontano

Il Napoli ha concluso la partita contro il Parma con una sconfitta, interrompendo una serie di risultati positivi. La squadra ha giocato in trasferta al Tardini e la vittoria non è arrivata, lasciando il sogno dello scudetto più lontano rispetto a prima. La partita si è conclusa con il punteggio deciso sul campo.

Il passo del Napoli si ferma al Tardini. Dopo una lunga serie positiva, la squadra azzurra rallenta proprio in un momento pesantissimo della corsa al vertice e vede complicarsi la rincorsa allo scudetto. A leggere la partita in chiave severa è La Gazzetta dello Sport, che individua nella trasferta di Parma il punto in cui si interrompe l’inerzia costruita nelle ultime settimane. Il quotidiano scrive infatti che “finisce a Parma la rimonta del Napoli”, aggiungendo che gli azzurri, dopo cinque successi consecutivi, “si incagliano nella rete di Carlos Cuesta”. Il dato più amaro, in questa analisi, è che il Napoli si era presentato con una struttura molto vicina a quella pensata in estate.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, la rimonta si ferma a Parma: scudetto più lontano Leggi anche: Napoli frenato dal Parma: 1-1 al Tardini, rimonta Scudetto più difficile Leggi anche: Il Parma blocca ancora il Napoli: sogno scudetto più lontano per gli azzurri?