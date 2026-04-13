Napoli il titolare via? Il sostituto è già in casa!

Il centrocampista dello Napoli potrebbe lasciare il club al termine di questa stagione dopo sei anni e mezzo. La clausola rescissoria di 25 milioni di euro, attivabile a luglio, rende possibile una cessione che il club sta prendendo in considerazione. Nel frattempo, si parla di un possibile sostituto già presente in rosa. La decisione sulla partenza del giocatore dipenderà dalle valutazioni del club nelle prossime settimane.

Stanislav Lobotka potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione dopo sei anni e mezzo: la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, esercitabile a luglio, apre scenari concreti di cessione che il club partenopeo valuta seriamente per generare plusvalenza. Lobotka via da Napoli: la clausola che accelera tutto. Lo slovacco classe 1994 ha diverse richieste europee e De Laurentiis non esclude l’addio. Le parole dell’agente Branislav Jarusek, pronunciate mesi fa, tornano attuali: “Se Conte resta a Napoli, Lobotka mi chiederà di essere ceduto”. La permanenza del regista slovacco, dunque, è tutt’altro che scontata. La cessione genererebbe una notevole plusvalenza nei bilanci partenopei, elemento sempre rilevante per Aurelio De Laurentiis.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Napoli, McTominay out con l’Atalanta? Scelto già il possibile sostitutoIl Napoli rischia di non avere a disposizione Scott McTominay nemmeno per la sfida contro l’Atalanta, prevista per domani alla ‘New Balance Arena’. Futuro Conte, che retroscena: il Napoli ha già scelto il suo sostitutoIl Napoli mantiene altissima la concentrazione su una stagione che ha ancora un grande obiettivo in ballo come la qualificazione in Champions League. Fermato il MANCHESTER CITY in Champions! Come ha fatto il MONACO FM26