Napoli il pareggio di Parma spegne il sogno scudetto

Il risultato di un pareggio tra le due squadre ha avuto un impatto significativo sulla corsa allo scudetto. La partita si è conclusa con un punteggio di parità, influenzando la posizione in classifica delle squadre coinvolte. La gara si è svolta sul campo di Parma, senza modificare le distanze in classifica per le squadre in testa. La partita ha avuto ripercussioni sulla situazione generale del campionato.

Il pareggio di Parma pesa tantissimo. Non solo per la classifica. Anche per ciò che lascia nella corsa al vertice. Dopo il successo dell’Inter a Como, il passo falso del Napoli ha infatti ridotto in modo drastico le possibilità di riaprire davvero il discorso scudetto. La lettura del Corriere dello Sport è molto netta. Per il quotidiano, “il sogno si è spento, con nove punti di distacco dall’Inter ormai è impossibile da realizzare”. Un giudizio duro, che fotografa bene il senso di una serata negativa sotto tutti i punti di vista. Il Tardini, del resto, continua a essere un campo indigesto per gli azzurri. Anche questa volta la trasferta emiliana ha confermato una tradizione sfavorevole che dura da anni.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, il pareggio di Parma spegne il sogno scudetto Napoli, Conte dopo il pareggio con il Parma: «Il sogno Scudetto è ardito ma non è spento. Mancano ancora sei partite da giocare»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Leggi anche: Il Parma blocca ancora il Napoli: sogno scudetto più lontano per gli azzurri? NAPOLI, SOGNO STRAPPATO: IL PARMA SPEGNE LA CORSA AL TITOLO