Dopo il pareggio contro il Parma, i quotidiani sportivi hanno assegnato i voti ai giocatori del Napoli, evidenziando due bocciature e alcuni protagonisti positivi. La partita ha lasciato diverse valutazioni, con alcuni calciatori che sono stati giudicati insufficienti, mentre altri si sono distinti come i migliori in campo. La discussione sui voti riflette le opinioni espresse dai vari giornali, che hanno stilato le loro classifiche in modo indipendente.

Openda Juve, scattano le condizioni per il riscatto dal Lipsia! La cifra che sborseranno i bianconeri in estate Matturro Genoa, in estate sarà addio? La decisione del Levante sul riscatto Leao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate? Capello scova il ‘problema’: «Il Milan ha subito il contraccolpo di essere uscito dalla lotta Scudetto. Leao? Non ne ha come una volta.» Allegri Milan, avanti insieme: fiducia piena da parte del club e il blitz di Furlani a Milanello.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, i giornali non hanno dubbi: due bocciature pesanti dopo il pari col Parma! Ecco chi è stato scelto come MVP

Comune, due bocciature e molti dubbiIl Comune di Bologna è stato bocciato sulla delibera dei 30 km all’ora e su altre questioni.

“Conte out”, tempesta Napoli dopo il pari col Copenaghen: l’annuncioPessime notizie in casa Napoli il giorno dopo la gara contro il Copenaghen di Champions League: ecco tutti i dettagli.