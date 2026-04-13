L’allenatore croato ha esordito sulla panchina di Napoli con una vittoria contro Treviso, in una partita importante per la classifica della squadra. Dopo il fischio finale, ha dichiarato che, nonostante il risultato positivo, la squadra non ha espresso un buon livello di gioco. La partita si è disputata in un momento chiave per le ambizioni di salvezza della formazione, segnando l’inizio di un nuovo percorso per il team.

L’era di Jasmin Repesa a Napoli è cominciata: l’allenatore croato ha guidato la Guerri Napoli alla vittoria contro Treviso nella sua prima partita da allenatore dei partenopei, una sfida cruciale per ipotecare la salvezza e iniziare a pensare con più calma al futuro. Adesso Napoli potrà giocare le ultime quattro partite di campionato con meno pressione sulle spalle, ma cercando comunque il prima possibile la vittoria che gli garantirebbe la matematica permanenza in LBA. Dopodichè Repesa avrà carta bianca sul futuro della Guerri. In conferenza stampa dopo la partita contro Treviso, nonostante la vittoria, Repesa ha fatto capire quanto la squadra abbia ancora bisogno di lavorare e migliorare: “ Sapevamo che era una partita da vincere per forza e si è sentito un po’ di nervosismo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli Basket, Repesa: “Abbiamo vinto, ma non abbiamo giocato bene”

Abbiamo giocato bene, ma gli errori decisivi ci sono costati la partitaUna conferenza stampa ha fornito una lettura ufficiale della gara tra Virtus Bologna e Real Madrid.

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