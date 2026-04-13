Napoli All’Agorà Morelli il party per i 50 anni del make-up artist Antonio Riccardo

A Napoli, presso l'Agora Morelli, si è tenuto un evento per celebrare i 50 anni di attività di un noto make-up artist. La serata ha visto la partecipazione di amici, colleghi e appassionati, riuniti per festeggiare il mezzo secolo di carriera. Durante l'incontro sono stati distribuiti riconoscimenti e sono stati condivisi ricordi legati alla professione. L'evento ha rappresentato un momento di convivialità e di confronto tra i presenti.

Napoli. All’Agora Morelli il party per i 50 anni del make-up artist Antonio Riccardo L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli. All’Agorà Morelli il party per i 50 anni del make-up artist Antonio Riccardo Le regole infallibili per scoprire il sottotono della pelle secondo i make-up artist delle starPer fugare ogni dubbio servono regole chiare e precise e finalmente alcuni make-up artist delle star intervistati dalla rivista Byrdie sembrano... Eyeliner, come realizzare quello bold di Ditonellapiaga spiegato dal suo make-up artistEyeliner, ecco perché lo vogliamo bold Figurarci poi se proviamo a copiare il beauty look che ha conquistato tutti all'ultimo Festival di Sanremo,... Napoli. All'Agora Morelli il party per i 50 anni del make-up artist Antonio Riccardo