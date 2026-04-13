My Good Food Store il concept innovativo per mangiare sano anche quando il tempo è poco
Sabato 11 aprile è stato inaugurato un nuovo negozio dedicato all’alimentazione salutare, pensato per chi ha poco tempo a disposizione. Situato ad Ancona, il locale propone prodotti e soluzioni alimentari che combinano qualità e praticità. L’apertura ha attirato l’attenzione di chi cerca alternative sane e veloci per i pasti quotidiani. La struttura si rivolge a un pubblico interessato a mantenere uno stile di vita equilibrato anche nelle giornate più frenetiche.
ANCONA – Sabato 11 aprile ha aperto ufficialmente le porte My Good Food Store, un nuovo spazio dedicato all’alimentazione sana e consapevole, pensato per rispondere alle esigenze della vita quotidiana, sempre più veloce.Situato in via Matteo Ricci 12 a Collemarino, il locale nasce con un.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Lasagne o carbonara possono essere considerati piatti salutari e persino anti-aging? Se cucinati nel modo giusto, sì. Le dritte utili arrivano dalla Medicina Culinaria, metodo innovativo che unisce l’arte della cucina italiana con la scienza della nutrizione. Insegnando a mangiare in modo sano, sì ma anche gustosoQuando si parla di alimentazione sana difficilmente nell’immaginario comune trovano spazio piatti come la carbonara e le lasagne, considerati più...
Leggi anche: Mangiare sano assaporando il piacere di stare insieme