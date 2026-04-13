My Good Food Store il concept innovativo per mangiare sano anche quando il tempo è poco

Sabato 11 aprile è stato inaugurato un nuovo negozio dedicato all’alimentazione salutare, pensato per chi ha poco tempo a disposizione. Situato ad Ancona, il locale propone prodotti e soluzioni alimentari che combinano qualità e praticità. L’apertura ha attirato l’attenzione di chi cerca alternative sane e veloci per i pasti quotidiani. La struttura si rivolge a un pubblico interessato a mantenere uno stile di vita equilibrato anche nelle giornate più frenetiche.