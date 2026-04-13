Musica fin da piccoli il Comune adotta il metodo Suzuki nelle attività per l' infanzia | come funziona
L'amministrazione comunale di Viterbo ha deciso di adottare il metodo Suzuki per le attività musicali rivolte ai bambini in età prescolare. Questa scelta interessa i programmi educativi destinati ai più piccoli e si basa su un approccio pedagogico specifico. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le iniziative promosse nel settore dell'educazione musicale per l'infanzia.
L'amministrazione comunale di Viterbo ha scelto di puntare sul metodo Suzuki, come indirizzo pedagogico, per l'educazione musicale dei bambini in età prescolare. La decisione è stata formalizzata con una delibera che introduce questo sistema didattico all'interno della progettazione delle.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Il Comune di Roma pubblica le graduatorie definitive per la scuola dell’Infanzia, ma il sito non funzionaPubblicate le graduatorie definitive per la scuola dell'Infanzia a Roma, ma i genitori non riescono ad accedere: "C'è tempo fino al 20 aprile, pena...
Educazione sessuo-affettiva: perché il dialogo con i bambini deve iniziare fin dall’infanzia, quando l’Italia vieta ancora la materia nelle elementari e il 70% degli italiani ne chiede l’introduzione a scuolaL'educazione sessuo-affettiva non è una materia obbligatoria nelle scuole italiane, a differenza di quanto accade in almeno venti dei ventisette...