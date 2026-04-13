Musica fin da piccoli il Comune adotta il metodo Suzuki nelle attività per l' infanzia | come funziona

L'amministrazione comunale di Viterbo ha deciso di adottare il metodo Suzuki per le attività musicali rivolte ai bambini in età prescolare. Questa scelta interessa i programmi educativi destinati ai più piccoli e si basa su un approccio pedagogico specifico. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le iniziative promosse nel settore dell'educazione musicale per l'infanzia.