Musica e gazebo in strada senza autorizzazione denunciati i titolari di un pub di via Mazzini

Durante un controllo in un pub di via Mazzini, i carabinieri e la polizia municipale hanno scoperto musica e un gazebo all’aperto senza autorizzazioni. I titolari dell’attività sono stati denunciati e multati con una sanzione di 2.800 euro. Il locale non ha presentato documenti in regola per le attività svolte all’esterno, portando alla denuncia e alla sanzione amministrativa.

Due commercianti denunciati e sanzionati per 2.800 euro. È il bilancio di un controllo effettuato in un pub di via Mazzini, del quale non è stato reso noto il nome, dai carabinieri della stazione Palermo Centro, unitamente al personale della polizia municipale, finalizzate all’accertamento delle.🔗 Leggi su Palermotoday.it Lavoratori 'sorvegliati' o senza assicurazione, denunciati i titolari di una pescheria, panificio e profumeria‘Spiavano’ i dipendenti senza permesso o non garantivano loro l’assicurazione sanitaria. Pallets “riparati” senza autorizzazione: cinque denunciati e un autocarro sequestratoControlli dei Carabinieri Forestali in otto aziende della Bergamasca: gestione illecita di rifiuti e trasporto irregolare su strada Cinque persone...