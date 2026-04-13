Museo civico completati i sopralluoghi e avviata la fase finale dei lavori

Sono stati completati i sopralluoghi e si è avviata la fase finale dei lavori al museo civico di Agrigento, segnando un passo importante verso la sua riapertura. Ora si procede con gli allestimenti e la conclusione delle operazioni di completamento, che porteranno alla riapertura al pubblico. La conclusione di questa fase rappresenta un momento cruciale nel percorso di riqualificazione della struttura.

Prosegue il percorso verso la riapertura del museo civico di Agrigento, con l’avvio della fase esecutiva degli allestimenti e dei lavori di completamento.“Negli ultimi due mesi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato – sono stati compiuti passaggi decisivi per l’apertura del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Fase finale dei lavori al cavalcavia di Casteldebole: la riapertura si avvicinaA Bologna è iniziata lunedì l'ultima fase dei lavori al cavalcaferrovia di via Casteldebole, chiuso da un anno a causa delle condizioni rovinate e... Manutenzioni nelle scuole a Fiorano, sopralluoghi per definire il piano dei lavoriA fine febbraio, come è ormai prassi dell’Amministrazione di Fiorano Modenese, si è svolto un sopralluogo congiunto presso gli edifici scolastici del...