Murray critica le condizioni della finale Monte-Carlo tra Alcaraz e Sinner

Andy Murray ha espresso critiche riguardo alle condizioni della finale tra Alcaraz e Sinner al Monte Carlo Masters. Murray ha commentato la partita, sottolineando alcuni aspetti rilevanti legati all'organizzazione e alle circostanze del match. La finale ha visto Sinner uscire vincitore, suscitando discussioni tra gli appassionati e i commentatori, incluso l'ex tennista britannico.

"> Jannik Sinner trionfa al Monte Carlo Masters: Andy Murray commenta il match. Oggi, Jannik Sinner ha conquistato un’importante vittoria al Monte Carlo Masters, battendo il suo rivale Carlos Alcaraz. Andy Murray, ex numero uno del mondo e grande esperto del circuito, ha condiviso le sue riflessioni dopo aver assistito alla finale. Non è stata la sfida spettacolare che molti appassionati si aspettavano. Nonostante il talento di entrambi i giocatori, è emersa in modo chiaro l’influenza del vento, che ha condizionato il gioco. Sinner ha dimostrato una maggiore capacità di adattamento alle difficili condizioni atmosferiche, risultando determinante per il suo successo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Murray critica le condizioni della finale Monte-Carlo tra Alcaraz e Sinner. Sinner-Alcaraz: highlights finale Atp Monte-CarloJannik Sinner conquista Montecarlo, battendo in 2 set Carlos Alcaraz (7-6(5) 6-3). Monte-Carlo, quarti di finale: Sinner e Alcaraz sotto esameIl Masters 1000 di Monte-Carlo entra oggi, venerdì 10 aprile 2026, nella sua fase decisiva con i quarti di finale.