Muore a 40 anni dopo l' incidente in motorino | addio a Marco Minuti

Un uomo di 40 anni, residente nella provincia di Pisa, è deceduto dopo essere stato coinvolto in un incidente con un motorino. L'incidente è avvenuto lo scorso giorno di Pasqua, e la vittima era stata ricoverata presso l'ospedale Cisanello a seguito delle ferite riportate. La persona era conosciuta per la sua passione per il basket. La famiglia e i conoscenti sono stati informati del decesso.

Purtroppo non ce l'ha fatta Marco Minuti, 40enne pisano appassionato di basket, che dallo scorso giorno di Pasqua era ricoverato all'ospedale Cisanello a seguito di un incidente in motorino. La mattina del 5 aprile, secondo le prime informazioni, avrebbe accusato un malore mentre viaggiava in via.🔗 Leggi su Pisatoday.it Polmonite, muore a 40 anni. Tragica fine di Andrea Canessa, tetraplegico dopo l’incidenteGrosseto, 26 febbraio 2026 – Profondo il cordoglio a Grosseto per la morte di Andrea Canessa, 40 anni, morto dopo aver lottato contro una polmonite... Leggi anche: Drammatico incidente, Marco muore a 39 anni The Voynich Manuscript, Bog Bodies & The Lost Ninth Legion — Mysteries History Can't Solve