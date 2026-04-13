Muore a 15 anni durante allenamento | autopsia senza risposte ora nuovi test

Un ragazzo di 15 anni è deceduto durante un allenamento sportivo a causa di un arresto cardiaco. La procura ha disposto un’autopsia, ma i risultati non hanno ancora chiarito le cause del decesso. La comunità è in stato di shock e i funerali sono programmati nelle prossime ore. Le indagini continuano con l’obiettivo di approfondire le circostanze dell’incidente.

Chieti - Dramma in campo sportivo, giovane colpito da arresto cardiaco durante allenamento: indagini ancora aperte, comunità sotto shock e funerali fissati nei prossimi giorni. Resta ancora senza una spiegazione definitiva la morte di Luigi Santarelli, il quindicenne di Francavilla al Mare colpito da un improvviso arresto cardiaco mentre si allenava in un campo da tennis a San Giovanni Teatino lo scorso 8 aprile. I primi esiti dell’autopsia, eseguita a Chieti dal medico legale Pietro Falco, non hanno chiarito le cause del decesso, rendendo necessari ulteriori accertamenti specialistici, anche di natura genetica. Il giovane è stato soccorso tempestivamente: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, e sono state avviate immediatamente le manovre di rianimazione con l’ausilio di un defibrillatore.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Muore a 15 anni durante allenamento: autopsia senza risposte, ora nuovi test Malore durante l'allenamento a San Giovanni Teatino: muore un ragazzo di 15 anniTragedia nel pomeriggio in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore. Muore durante l’intervento: autopsia senza organi chiave, indagine apertaRestano molti interrogativi sulla morte di Massimo Ferro, 54 anni, imprenditore di Camposampiero, deceduto il 22 dicembre dopo un intervento di...