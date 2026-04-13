Mundys ok dal Governo inglese per salire al 25% di Getlink

Il Governo del Regno Unito ha approvato la richiesta di Mundys di incrementare la propria quota in Getlink, portandola al 25 per cento del capitale e al 29,9 per cento dei diritti di voto. La decisione è stata presa ai sensi del National Security and Investment Act 2021, consentendo così a Mundys di aumentare la propria partecipazione nella società.

Mundys riceve l’autorizzazione da parte del Governo del Regno Unito, ai sensi del National Security and Investment Act 2021, per aumentare la propria partecipazione in Getlink fino al 25 per cento del capitale e al 29,9 per cento dei diritti di voto. Lo annuncia lo stesso gruppo precisando in una nota di “non avere intenzione di assumere il controllo di Getlink o di ottenere la nomina di un numero addizionale di membri del consiglio di amministrazione”. Mundys, controllato da Edizione (famiglia Benetton ) e con Blackstone come secondo azionista, gestisce concessioni autostradali e aeroportuali e fornisce servizi di mobilità. E’ presente in 24 Paesi, con la Francia che rappresenta il suo primo mercato, contribuendo per il 28 per cento all’EBITDA nel 2025 sui risultati consolidati.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Mundys sale in Getlink e corre sotto la Manica Leggi anche: Taglio delle accise di 25 centesimi al litro per 20 giorni: la mossa del governo a pochi giorni dal referendum