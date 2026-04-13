Multe stradali Frosinone incassa 784mila euro | è ultima tra i capoluoghi del Lazio
Nel 2025, i Comuni capoluogo di provincia del Lazio hanno raccolto complessivamente circa 142 milioni di euro attraverso le multe stradali. Tra questi, il capoluogo di provincia ha incassato 784mila euro, cifra che lo colloca all’ultimo posto tra i capoluoghi della regione. I dati mostrano le differenze di entrate derivanti dalle multe tra i vari comuni del Lazio, senza considerare eventuali variazioni o motivazioni dietro questi numeri.
Nel 2025 i Comuni capoluogo di provincia del Lazio hanno incassato complessivamente quasi 142 milioni di euro dalle multe stradali. È quanto emerge da un’elaborazione di Facile.it su dati Siope, che evidenzia un calo del 7% rispetto al 2024, ma un aumento del 15% rispetto al 2022, quando gli.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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