Multe a Latina | in un anno incassati 1,3 milioni euro Ma c’è un dato che incuriosisce

In un anno, il Comune di Latina ha raccolto circa 1,3 milioni di euro dalle multe. Tuttavia, un aspetto che suscita curiosità riguarda l’ammontare totale degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative in altri Comuni italiani. Per rispondere a questa domanda, sono state effettuate delle elaborazioni sui dati disponibili, offrendo un quadro più chiaro sui flussi di entrate provenienti dalle multe nelle diverse realtà locali.

Quanto incassano i Comuni con gli introiti derivanti dalle multe? Una domanda a cui cerchiamo di dare risposta attraverso le elaborazioni di Facile.it su dati Siope, che hanno messo in luce come nel 2025 gli incassi complessivi dichiarati dai soli Comuni capoluogo di provincia del Lazio abbiano.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Multe: a Livorno incassati 8,7 milioni nel 2025. E all'Elba un comune di 2mila abitanti arriva oltre i 270mila euroNel 2025 Livorno si conferma tra i comuni toscani con i maggiori incassi derivanti da multe e sanzioni per violazioni del codice della strada con...

Multe: ad Arezzo incassati 4,8 milioni nel 2025Arezzo, 10 aprile 2026 – Con 73,3 milioni di euro è Firenze il comune della Toscana che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e...