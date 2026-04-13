Mujalonga sul mar al via la XXIII edizione | attesi oltre 4000 runner

La XXIII edizione della Mujalonga sul Mar sta per partire, con oltre 4000 partecipanti attesi. La manifestazione, ormai consolidata, si svolge lungo le strade di Trieste e rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di corsa. Il conto alla rovescia sta entrando nella fase finale, preparando il terreno per una giornata dedicata alla sportività e alla partecipazione collettiva.