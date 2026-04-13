Mujalonga sul mar al via la XXIII edizione | attesi oltre 4000 runner
La XXIII edizione della Mujalonga sul Mar sta per partire, con oltre 4000 partecipanti attesi. La manifestazione, ormai consolidata, si svolge lungo le strade di Trieste e rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di corsa. Il conto alla rovescia sta entrando nella fase finale, preparando il terreno per una giornata dedicata alla sportività e alla partecipazione collettiva.
Il conto alla rovescia entra nella fase decisiva. La Mujalonga sul Mar raggiunge la 23ª edizione e si colloca dentro un passaggio che segna la storia recente della corsa a Trieste. Il 2026 accompagna il 50º anniversario dell’ASD Trieste Atletica, il ritorno della maratona e i 30 anni della.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Roma al Lavoro 2026, il bilancio finale: 4000 partecipanti e oltre 1200 opportunità
Grottaminarda, torna la Via Crucis Vivente: la XXIII edizione in scena per le strade del paeseIl corteo prenderà il via dalla Stazione di Poste, in Corso Vittorio Veneto, per ripercorrere — attraverso figuranti in costume d’epoca — le stazioni...